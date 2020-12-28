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  • Erdoğan Yeşilyurt'tan Arda Kardeşler'e sert tepki: Bana sahada 'Sus lan' diyor
Spor

Erdoğan Yeşilyurt'tan Arda Kardeşler'e sert tepki: Bana sahada 'Sus lan' diyor

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşlere sert sözler söyledi. Arda Kardeşler için Erdoğan Yeşilyurt, 'Bana sahada 'Sus lan' diyor. Bize neden böyle davranılıyor. Biraz saygı görmek istiyoruz.' diye konuştu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:50 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:50
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Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Yeşilyurt, Ben yanlış konuşmak istemiyorum. Hemen ceza yiyoruz. Arda Hoca demek istemiyorum. Bana sahada 'Sus lan' diyor. Bize neden böyle davranılıyor. Biraz saygı görmek istiyoruz."

"Sivasspor'un hakkı yeniliyor. Ben buna izin vermem. Dikkat etmeye çalışıyorum. Bu hataların önüne geçilmeli artık. Bizim ülkemizde VAR'ı daha çözemediler herhalde. Hakemler de biraz konuşmalarında dikkat etmeli." ifadelerini kullandı

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