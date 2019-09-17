Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'in dünya şampiyonluğu karşılaşmasını seyretti. Başkan Erdoğan, Kayaalp için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.
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