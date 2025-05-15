Eredivisie'de işler tersine döndü! Ajax üst üst 10 kaybetti, lider değişti

Hollanda Eredivisie'de tarihi bir sezon yaşanıyor. Ligin son 4 haftasında lider giren Ajax, üst üste 10 puan kaybederek kabusu yaşadı.
Francesco Farioli'nin çalıştırdığı futbol tarihinin en büyük kulüplerinden birisi olan Ajax, ligde son 4 haftaya PSV'nin 10 puan önünde girmişti.
Sezonun son dilimine girerken tam 10 puan kaybeden Ajax, liderliği PSV'ye kaptırdı.
PSV, 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Ajax'ın bu süreçte 10 puan kaybetmesiyle Eredivisie'de bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.