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Spor

Eredivisie'de işler tersine döndü! Ajax üst üst 10 kaybetti, lider değişti

Hollanda Eredivisie'de ilginç bir sezon yaşanıyor. Ligin son 4 haftasında lider giren Ajax üst üste 10 puan kaybederek liderliği PSV'ye kaptırdı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Eredivisie'de işler tersine döndü! Ajax üst üst 10 kaybetti, lider değişti
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Hollanda Eredivisie'de tarihi bir sezon yaşanıyor. Ligin son 4 haftasında lider giren Ajax, üst üste 10 puan kaybederek kabusu yaşadı.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı futbol tarihinin en büyük kulüplerinden birisi olan Ajax, ligde son 4 haftaya PSV'nin 10 puan önünde girmişti.

Sezonun son dilimine girerken tam 10 puan kaybeden Ajax, liderliği PSV'ye kaptırdı.

PSV, 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Ajax'ın bu süreçte 10 puan kaybetmesiyle Eredivisie'de bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.

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  • Hollanda Eredivisie

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