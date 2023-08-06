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Spor

Eren Altıntaş, Alanyaspor'a transfer oldu

Corendon Alanyaspor, Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 01:23 - Güncelleme:
Eren Altıntaş, Alanyaspor'a transfer oldu
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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kulübün futbol akademisinden yetişen ve iki sezondur A takımda görev yapan Eren Altıntaş, Alanyaspor'a transfer oldu.

Açıklamada, kulübe hizmet ve katkılarından dolayı Altıntaş'a teşekkür edilerek, "Milli takıma kadar uzanacağını düşündüğümüz kariyerinde Eskişehirspor'u en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Transferde emeği geçen eski Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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