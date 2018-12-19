Eren Derdiyok adım adım Schalke'ye
Galatasaray'daki performansı eleştirilen Eren Derdiyok'u Alman ekibi Schalke’nin transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.
Bafetimbi Gomis’in ardından Galatasaray'ın tek forveti olarak kalan Eren Derdiyok’a, Alman ekibi Schalke talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipteki performansı tartışılan ve Fransız forvetin yerini dolduramadığı yorumları yapılan deneyimli futbolcunun, Alman ekibinin transfer listesine girdiği belirtildi.
Sportbild'in haberine göre Alman ekibinin yöneticileri Bayern Münih'ten Sandro Wagner ve Liverpool'dan Divock Origi ile birlikte sarı-kırmızılı ekibin deneyimli forvetini de transfer hedefleri arasına almış durumda.
Eren Derdiyok’un Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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