Eren Derdiyok Galatasaray'ı bırakamıyor!
Galatasaray'da devre arası kadro dışı bırakılan Eren, bir kez daha kendisine yapılan teklifi kabul etmeyerek takımdan ayrılmak istemedi.
Eren Derdiyok, İsviçre ve Meksika’dan gelen toplam 4 teklifi reddetmişti. Eren, sözleşme fesih önerisine de yanaşmadı. Yıllık 2 milyon 150 bin euro garanti para alan tecrübeli forvetin mukavelesi sezon sonunda bitecek.
Akşam
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