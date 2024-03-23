Eren Dinkçi'den Galatasaray'ı sevindiren haber!

Almanya'da transfer avına çıkan Galatasaray, Heidenheim'de kiralık olarak forma giyen Eren Dinkçi'ye kanca attı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Bonservisi Werder Bremen'de olan 22 yaşındaki sağ kanadın talipleri her geçen gün artıyor.

ALMANYA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ!

Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Eren Dinkçi, Almanya Bundesliga ekiplerinin gözdesi konumunda.. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, Leipzig, Dortmund ve Leverkusen'in radarına girdi.

SÖZLEŞMESİNDE FLAŞ DETAY!

Transferde önemli takımları peşine takan Eren Dinkçi'nin Werder Bremen'deki sözleşmesinde flaş bir detay ortaya çıktı..

SERBEST KALMA MADDESİ 5M€

22 yaşındaki oyuncunun kontratında 5 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Transferde oldukça istekli olan Galatasaray yönetimi, önemli kulüplerle yarışa girecek.

9 GOL 4 ASİST

Genç oyuncu bu sezon 26 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Eren Dinkçi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.