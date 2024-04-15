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Spor

Eren Dinkçi'den milli takım ve Galatasaray açıklaması!

Bundesliga ekiplerinden Heidenheim'da forma giyen gurbetçi futbolcu Eren Dinkçi, milli takım tercihi ve hakkında çıkan Galatasaray haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2024 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Eren Dinkçi'den milli takım ve Galatasaray açıklaması!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim'da kiralık olarak forma giyen Eren Dinkçi, canlı yayında transfer ve milli takım tercihiyle ilgili A Spor'a konuştu.

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve gelecek sezondan itibaren Freiburg'ta forma giymeye başlayacak Eren Dinkçi, Galatasaray'ın ilgisi ve Almanya'da kalma kararıyla ilgili gelen soruya, "Almanya çok iyi bir lig. Kendimi geliştirmek ve burada kalmak istedim." diye cevap verdi.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ

22 yaşındaki futbolcu, Türkiye ve Almanya arasındaki milli takım tercihiyle ilgili, "Milli takımla ilgili güzel düşüncelerim var ama milli takımın benimle ilgili düşüncesi var mı, onu bilmiyorum. Birisi beni aradı ama hangi ülke söylemem. Benim kararım kesin, dediğim gibi söylemem. Olursa, olur. Allah nasip ederse, inşallah Avrupa Şampiyonası'nda beni göreceksiniz." diye konuştu.

Bu sezon Heidenheim'da 29 maçta süre bulan Eren Dinkçi, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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