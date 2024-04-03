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Spor

Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi belli oldu!

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu Eren Dinkçi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, genç futbolcunun 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin olduğunu ifade etti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi belli oldu!
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Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Türk oyuncu Eren Dinkçi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Baumann, "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTERİZ"

Genç oyuncu ile ilgili sözlerine devam eden Baumann, "Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız." dedi.

"KARARI WERDER VERECEK"

Kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'da yönetici Holger Sanwald ise "Eren bizim için olağanüstü bir performans gösteriyor ve tabii ki onu tutmak isteriz ama kiralık sözleşmesi bitince takımdan ayrılacak. Gelecek ile ilgili kararı Eren ve Werder Bremen verecek." açıklamasını yaptı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Öte yandan Almanlar, genç futbolcunun serbest kalma maddesinin 5 milyon euro olduğunu yazdı.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Haberde 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Freiburg ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.

Werder Bremen'de sözleşmesi 2025'te sona erecek Eren Dinkçi, kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'de bu sezon, 27 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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