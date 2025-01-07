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Spor

Eren Elmalı Aslan gibi! Geri sayım başladı

Galatasaray sol bek takviyesi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

TRT Spor7 Ocak 2025 Salı 13:54 - Güncelleme:
Eren Elmalı Aslan gibi! Geri sayım başladı
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Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir transferi bitirme noktasına getirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya yakın.

DURSUN ÖZBEK YÜRÜTÜYOR

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek teklifini yaptı.

Galatasaray'ın Eren Elmalı için yaptığı teklifin 3-4 milyon euro bandında olduğu aktarıldı.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kadrosuna katmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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