Eren Elmalı: Benim şu an tek hedefim Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Eren Elmalı, her futbolcu gibi kendisinin de Avrupa'da oynama hedefi olduğunu belirterek, kısa vadede ise Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamayı istediğini söyledi.

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Elmalı, bordo-mavili kulübün dergisine konuştu. Her futbolcu gibi Avrupa'da oynama hedefi olduğunu belirten Eren, "Tabii ki benim de her futbolcu gibi Avrupa'da oynama hedeflerim var. Ama kısa vadede şu an hedefim ben Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için çalışıyoruz takımca ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim şu an tek hedefim Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak" dedi.

"Bir maç önceki Eren'den daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum"

Bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda önemli bir performans koymasıyla ilgili olarak ise Eren Elmalı, "Futbol takım oyunu. Takım ne kadar iyiyse ben de ister istemez o kadar iyi gözüküyorum. Çünkü takım iyi oynayınca sen de takıma katkı vermek için iyi oynamış oluyorsun. İyi performans sergilemek istiyorsun. Kendi performansıma gelirsek tabii ki öz eleştiriye açık bir insanım. Çok öz eleştiri yaparım kendime. Eleştiriye de açığım. Her maçtan önce ve her maçtan sonra eksiklerimi veya neyi daha iyi yapabilirim diye çalışıyorum. İşte analiz ekibimle menajerimle konuşuyorum veya dışarda futbol aklına güvendiğim bir insanla da konuşabiliyorum. Bunları uygulayınca zaten saha dışında veya saha içinde otomatik olarak performansımı etkiliyor. Bir maç önceki Eren'den daha iyi nasıl olabilirim diye her gün bunu tekrarlıyorum ve her gün çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli formayı giymek gurur verici"

Eren Elmalı, milli formayı giymenin gurur verici olduğunu belirterek, "Çok farklı bir duygu çünkü tüm Türkiye'yi temsil ediyorsun. Takımını temsil ediyorsun. Her futbolcunun belki de en büyük hayallerinden birisidir kendi ülkesinin milli takım formasını giymek. Benim de en büyük hayallerim- den bir tanesiydi. Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için ilk öğrendiğimde hatta çok sevinmiştim. Sevdiklerimi aramıştım, paylaşmıştım bu duyguyu. Bana nasip oldu. Çok güzel bir duygu herkesin yaşaması gereken bir duygu. İnşallah isteyen ve çalışan herkese nasip olur" şeklinde konuştu.

"Theo Hernandez'i kendime yakın görüyorum"

Oyun tarzını Milan forması giyen Theo Hernandez'e benzettiğini dile getiren Eren, şöyle devam etti:

"Ben çok maç izlerim. Böyle çok az insanın izlediği ligleri de izliyorum diyebilirim. Hiç maç ayırt etmem. Kendime yakın gördüğüm oyuncu Theo Hernandez diyebilirim, Milan'ın sol beki. Kendisini çok beğeniyorum. O da genç zaten, 1997 doğumlu. Oyun stilimi de ona benzetiyorum. Çoğu kişi de zaten beni ona benzetiyor. Sık sık onun maçlarını izlemeye çalışıyorum. İzliyorum da. Bana yakın gördüğüm oyuncu Theo Hernandez."

Eren Elmalı, Avrupa'da oynamak istediği ligleri ise Bundesliga ve Premier Lig olarak açıkladı.