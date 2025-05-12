Eren Elmalı kupa finalinde ilk 11'de olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Milli futbolcu, sakatlığının da etkisiyle Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça kulübede başlamış ve sonradan oyuna dahil olmuştu. Galatasaray'ın attığı ikinci golde topu taşımasıyla dikkat çeken Eren, oyuna girdikten sonraki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu performansının ardından kupadaki Trabzonspor finaliyle birlikte Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanma kararı aldı.