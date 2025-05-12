İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7595
  • EURO
    43,0669
  • ALTIN
    4019.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eren Elmalı kupa finalinde ilk 11'de olacak
Spor

Eren Elmalı kupa finalinde ilk 11'de olacak

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası final maçında Eren Elmalı'nın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Eren Elmalı kupa finalinde ilk 11'de olacak
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Milli futbolcu, sakatlığının da etkisiyle Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça kulübede başlamış ve sonradan oyuna dahil olmuştu. Galatasaray'ın attığı ikinci golde topu taşımasıyla dikkat çeken Eren, oyuna girdikten sonraki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu performansının ardından kupadaki Trabzonspor finaliyle birlikte Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanma kararı aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.