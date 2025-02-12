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Spor

Eren Elmalı: Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim

Galatasaray'ın ara transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Eren Elmalı imza töreninin ardından ilk açıklamalarını yaptı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Eren Elmalı: Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim
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Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eren Elmalı, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Eren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu'ya ve Okan hocaya teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim." diye konuştu.

Sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirten Eren Elmalı, "Buradaki formanın ve armanın ağırlığını biliyorum. Burada sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum." dedi.

Uzun bir sürecin ardından Galatasaray'a transfer olduğunu dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu böyle güzel olur. İlk maça çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftardan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri." ifadelerini kullandı.

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