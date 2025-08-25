İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
Eren Elmalı: Takıma katkı sağladığım için mutluyum.

Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri ve 2 gol kaydettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:59
Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri ve 2 gol kaydettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"

Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı, "Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

