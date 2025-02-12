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Spor

Eren Elmalı, Trabzonspor'a veda etti

Transfer günün son gününde Galatasaray'ın kadrosuna katılan Eren Elmalı Trabzonspor'a sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Eren Elmalı, Trabzonspor'a veda etti
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Milli futbolcu Eren Elmalı, Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor'a veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Elmalı "Çok şey öğrendiğim, hem futbol hem karakter olarak olgunlaştığım, kendime çok şey kattığım Trabzonspor Ailesi, Bugün, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkmak üzere size veda ediyorum. Burada olduğum süre boyunca birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına ve bütün yöneticilere çok teşekkür ederim." dedi.

24 yaşındaki sol bek, açıklamasının devamında "Statlarda ve sokaklardaki bitmek bilmeyen sevginiz ve desteğiniz bu yolculuğu benim için en özel kılan şeylerden biriydi. Kalbimde yeri her zaman ayrı olacak. Her şey için teşekkürler. Yolunuz hep açık, şansınız hep bol olsun..." ifadelerini kullandı.

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