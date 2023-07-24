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Spor

Eren Elmalı'ya 2 talip daha

Trabzonspor'un milli yıldızlarından Eren Elmalı için Fransız ekibi Nantes'ın ardından iki takımın daha devreye girdiği öğrenildi.

Fanatik24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Eren Elmalı'ya 2 talip daha
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Trabzonspor'da yeni sezon için kadro çalışmaları sürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra eldeki yıldızlara da çıkan talipler dikkat çekiyor.

EREN ELMALI'NIN PEŞİNDELER

Bordo-Mavililer'in milli yıldızlarından Eren Elmalı, Avrupa takımlarının ilgisini çekmiş durumda. Başarılı sol bek ile Fransız ekibi Nantes, resmi girişimlerde bulunmuştu.

İTALYA'DAN DA İKİ TALİP

Nantes'ın ardından Eren Elmalı için İtalyan ekipleri de devreye girdi. Bologna ve Sassuolo'nun 23 yaşındaki sol beki takip ettikleri öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın satışı için talep ettiği rakamı belirlemiş durumda. Yönetim, yerli kuralı nedeniyle Eren'i 8 milyon Euro'nun altında bir fiyata bırakmayı düşünmüyor. Başarılı futbolcu için Bordo-Mavililer, Kasımpaşa'ya 3.6 milyon Euro ödemişti.

3 ASİST

Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla 47 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 3 asistlik katkı sağladı.

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