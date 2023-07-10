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Spor

Erencan Yardımcı, Pendikspor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Eyüpspor forması giyen Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak transfer etti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Erencan Yardımcı, Pendikspor'da
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Erencan Yardımcı'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Alanyaspor forması giyen forvet Erencan Yardımcı'yı renklerine bağladı." ifadesine yer verildi.

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve 2021-2022'nin ikinci yarısı ile geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 4 gol kaydetti.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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