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Spor

Erencan Yardımcı'dan Alanyaspor'a 1 yıllık imza

Alanyaspor, geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda olan 20 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı bir yıllığına Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan yeniden kiraladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Erencan'ın geçen yıl sakatlıktan dolayı takımda kendini gösteremediğini belirten Çavuşoğlu, "İnşallah bu sezon çok daha faydalı olacak. Kiralık olarak yeniden kadromuza kattık. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kardeşime de teşekkür ediyorum." dedi.

Erencan Yardımcı ise Alanyaspor forması giymekten mutlu olduğunu ifade etti. Alanya'da iyi bir aile ortamı olduğunu aktaran Yardımcı, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Erencan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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