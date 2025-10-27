İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!

Eintracht Braunschweig forması giyen Erencan Yardımcı, Hannover 96 maçında Boris Tomiak'ın boğazını sıktığı gerekçesiyle 3 maç men cezası aldı.

27 Ekim 2025 Pazartesi 18:27
Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!
Eintracht Braunschweig forması giyen Erencan Yardımcı, 3 maç men cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu, Hannover 96 maçında rakibi Boris Tomiak'ın boğazını sıktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Eintracht Braunschweig Teknik Direktörü Heiner Backhaus da Hannover 96 maçının ardından yaptığı açıklamada Erencan Yardımcı'ya para cezası verileceğini açıklamıştı.

Hoffenheim'dan bu sezon Eintracht Braunschweig'a kiralanan Erencan Yardımcı, Alman ekibinde bu sezon 11 maçta 3 kz gol sevinci yaşadı.

