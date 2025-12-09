Ergin Ataman: Alperen Şengün, Nikola Jokic'ten iyi

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pasörlük yeteneği açısından Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'ten daha iyi bir pivot olduğunu söyledi.

Euro Insiders'ın podcast yayınına katılan Ataman, "Alperen Şengün, şu anda pasörlük yeteneği açısından dünyanın en iyi pivotu. Benim için o en iyisi. Nikola Jokic'ten daha iyi." dedi.

Ataman, "Onu maç sırasında oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. O çok iyi bir pasör, 1'e 1 savunma yapmak imkansız ve aynı zamanda çok iyi ribaunt alıyor." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ NBA'DE GÖREBİLİYORUM AMA NBA AVRUPA'DA"

Deneyimli çalıştırıcı, NBA'den hiç ciddi teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Kendimi NBA'de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da. Açıkçası şu an ABD'yi düşünmüyorum çünkü farklı bir mantaliteleri var. Ama her zaman söylediğim gibi, eğer sözleşmem bitince NBA'den bir kulüp gelip ciddi bir teklif yaparsa elbette bunu konuşabilirim. Ama dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA'den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım." diye konuştu.