Ergin Ataman: Anadolu Efes basketbolunu oynadık ve maçı kazandık

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:30 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:30

Ergin Ataman basın toplantısında son çeyrekte yorgunluk belirtileri gösterseler de kazanmayı bildiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam maça çok iyi başlamadık, çok sayı yedik ve boş atışları kaçırdık. Özellikle Shane Larkin'in oyuna girmesiyle ikinci ve üçüncü çeyrekte harika bir basketbol oynadık.

Bu akşam 19 asist yaptık, bu sayede de pick'n roll üzerinden sayılar bulduk. Son çeyrekte biraz yorgunluk belirtileri gördük, biraz da stres yaptık. Euroleague'deki sıralamamızdan da kaynaklanan bir stresti bu. Maçın sonuna doğru basit hatalar yaptık, kullanabileceğimiz basit atışları kullanmadık ve Barcelona maça geri döndü. Son iki üç dakikada maçı iyi kontrol ettik. Bence son iki yıldır oynadığımız Anadolu Efes basketbolunu oynadık ve maçı kazandık."