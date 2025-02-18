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Spor

Ergin Ataman: Asıl hedefimiz EuroLeague şampiyonluğu

Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nı kazanan Panathinaikos'un başarılı antrenörü Ergin Ataman yaptığı açıklamalarda asıl hedeflerinin EuroLeague olduğunu söyledi.

AKŞAM18 Şubat 2025 Salı 09:15 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Asıl hedefimiz EuroLeague şampiyonluğu
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Yunanistan Kupası finalinde ezeli rakibi Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek kupaya uzandığı maçın ardından Panathinaikos'un başarılı antrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da geçen sezon kupayı kazanamadıklarını ve bununla beraber eksik halkayı tamamladıklarını belirten Ataman, "İki takım için de harika bir maç oldu. İki taraf da çok hata yaptı. Yedi sayı öne geçtiğimizde maçı kapama fırsatı geldi fakat hatalar yaptık. Olympiakos'un şansı oldu fakat Sloukas ve Nunn ile akıllıca oynadık. Bu kupamız eksikti." dedi. Asıl hedeflerinin EuroLeague şampiyonluğu olduğunu belirten başarılı koç, "Kazandık fakat bizim büyük hedefimiz bu kupa değil. Yine de keyfini çıkaracağız. İnsanlar için bu kupanın çok önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu kupayı buradaki ve Atina'daki taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

CEDİ OSMAN: ÇOK MUTLUYUM

Panathinaikos'un başarılı basketbolcusu Cedi Osman sözleşme yenilemekle ilgili soruya, "Şu an için bu yıl ne olacağına odaklanmış durumdayım. Ama şunu söyleyebilirim ki bu ekibin bir parçası olmaktan ve burada bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarlar muhteşem" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

MESAJI VERDİ

Maç sonunda tribünlere doğru "8" işareti yapan 59 yaşındaki koç bu sezon EuroLeague'i kazanarak sekizinci şampiyonluklarını elde edeceklerinin mesajını verdi

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