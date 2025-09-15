İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4097
  • EURO
    48,6618
  • ALTIN
    4844.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ergin Ataman: Asla pozitif düşünemem

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Asla pozitif düşünemem
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil." dedi.

Başarılı başantrenör, Dünya Şampiyonası için gelen sorunun ardından, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız." diye yanıt verdi.

Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar." dedi.

  • Ergin Ataman
  • Almanya finali
  • Basketbol Takımı

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.