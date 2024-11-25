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Spor

Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalıştırıcısı Ergin Ataman, Macaristan maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2024 Pazartesi 00:29 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalıştırıcısı Ergin Ataman, 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda konuk olacakları Macaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan'ı yenerek şampiyonaya katılmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da son antrenmanını gerçekleştiren ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macaristan karşısında ilk maçta çok iyi basketbol oynadıklarını aktaran Ataman, "İstanbul'da çok büyük bir öz güvenle oynadık. Kalite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Deplasmanda oynanan maçlar zorlu ve tehlikeli maçlar. Küçük bir salonda oynayacağız. Bizim alışık olmadığımız tarzda bir salon. Bir baskı oluşacak ve genelde ilk maçı farklı kaybeden takımlar kendi sahalarında çok agresif oynar. Fazla top kaybı yapmadan oynamalıyız. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için artık bir galibiyete ihtiyacımız var. Kalan üç maçta ilki yarın ve biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek konsantrasyonlarının maçı kazanmak olduğunu vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Ama bunu biraz bekleyelim. Önce bir şampiyona biletini alalım. İnşallah yarın kazanacağız. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Onuralp ve Ömer Faruk, Avrupa'da oynayan oyuncularımız. Büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. İkisinin de takıma katılması bizim için iyi. Şunu gördük ki artık oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Bunun zaten böyle olması lazım. Ay-yıldızlı bayrak altında olmak hepimiz için bir gurur. Her şeyin ötesinde. Onun için de onlara ben teşekkür ediyorum."

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