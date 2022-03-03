Ergin Ataman: Bizim için kabul edilebilir değil

3 Mart 2022 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:06

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Bizim için kabul edilebilir değil. Son çeyrek 22 sayıdan geri döndürdük. Hep yanlış kararlar verdik, 7-8 metreden airball'lar attık. 31 sayı attıklarını gördük." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Final Four ya da şampiyonluk için iyi değil. Maçı kazandık ama bunu konuşacağız, bu doğru değil. Savunma yapmaktan vazgeçtik ve bu yüzden maç buraya geldi." ifadelerini kullandı.