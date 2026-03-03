İSTANBUL 11°C / 5°C
Ergin Ataman: Bu galibiyet Türk halkına armağan olsun

Başantrenör Ergin Ataman, Sırbistan galibiyeti sonrası milli takımın Avrupa basketbolunun zirvesinde olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, 4'te 4 yapan ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda madalya hedeflediğini vurguladı.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 00:23 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Bu galibiyet Türk halkına armağan olsun
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nin C grubundaki dördüncü maçında A Milli Takım, İstanbul'da ağırladığı Sırbistan'ı mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri'nde dörtte dört yapmayı başardı.

Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin'in Ataman'ın maç sonu açıklamaları;

"Çocukları tebrik ediyorum. Milli Takımımız, gerçekten Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Avrupa basketbolu ekolünün en önemli temsilcisi Sırbistan'ı üç gün içinde iki kez yendik, bu önemli bir başarı. Bugün karşımıza daha takviyeli bir kadroyla çıktılar. Avramovic çok önemli bir oyuncu, Dangubic'i de savunmada Tarık'ın üzerine verdiler. Savunmadaki sertliğe rağmen 94 sayı atmayı başardık. Savunmada özellikle Şehmus'un baskısıyla çok iyi bir iş çıkardık. Pota altında Ömer ve Sertaç'ı iyi kullandık. Değerli bir galibiyet aldık, çok güzel bir atmosfer vardı.

Türk basketbolu, artık Avrupa'nın zirvesinde. İnşallah Dünya Kupası'na katılacağız. Dörtte dört yaptık, daha önümüzde maçlar var. Turnuvaya katıldığımızda da madalya için mücadele edeceğiz. Bunu kutlamamız lazım. Fedakarlık yaparak buraya gelen her oyuncumuza teşekkür ediyorum. Tabii ki başta Tarık olmak üzere, sakatlığına rağmen buradaydı. Cedi, Sertaç, Onuralp... Hepsine teşekkür ediyorum. Ülkeler bu maçlara oyuncu bulmakta zorlanıyor. Sırbistan koçu Alimpijevic de bu konuda serzenişte bulunmuştu. Türk oyuncular ve ben, Türk Milli Takımı'na çok bağlıyız. Buraya büyük bir şevkle geliyoruz. Bu galibiyet de Türk halkına armağan olsun."

