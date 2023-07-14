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Spor

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kyle Guy'ı kadrosuna kattı

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Kyle Guy'ı kadrosuna kattı
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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giyen 25 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kyle Guy, 2022-2023'te 7Days Avrupa Kupası'nda forma giydiği 21 maçta 11,8 sayı, 2,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamaları yakaladı. ABD'li basketbolcu, İspanya Ligi'nde ise 40 müsabakada 12,8 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribauntluk performans sergiledi.

Guy, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Sacramento Kings ve Miami Heat'te toplam 53 maça çıktı.

  • Panathinaikos
  • Kyle Guy
  • ergin ataman

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