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Spor

Ergin Ataman: Fenerbahçe ve Baskonia iyi eşleşmeler olmaz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Baskonia maçı galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2021 Cuma 00:47 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 00:47
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Baskonia karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"BASKONİA'DAN KAÇINMAK LAZIM"

"Play-Off'larda eşleşmek istediğiniz bir takım var mı?" sorusunu yanıtlayan Ergin Ataman "Çok zor bir soru. Bence Baskonia'dan kaçınmak lazım. Çünkü, çok farklı bir basketbol oynuyorlar. Normal sezon sonunda hangi sırada olacağımızı bilmiyorum. Baskonia'ya karşı oynamak kolay değil. Diğer takımlara karşı oynamak sorun değil. Ayrıca, Fenerbahçe ile eşleşmek bizim için iyi olmaz. Çünkü, iki Türk takımı derbisi olur. Bence playofflarda karşılaşmak için Fenerbahçe ve Baskonia iyi eşleşmeler olmaz. Ancak, kimle eşleşeceğimizi de gelecek hafta göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ SAVUNMA TAKIMIYIZ"

Ergin Ataman ayrıca "Şu anda bence EuroLeague'de en iyi savunma takımı biziz ama onlar çok değişik bir basketbol oynuyorlar. Normal sürenin sonunda üç sayılık atışta faul yapmayarak hata yaptık. Bu belki de benim hatamdı, faul yapabilirdik. Savunma yapmaya karar verdik. Vildoza'yı kaçırdık ve o da maçı uzatmaya taşıdı. Larkin daha sonra "Benim hatamdı" dedi çünkü adamını o kaçırmıştı. Ancak uzatmada topu eline aldı ve maçı kazandı. Bu basketbol sonuçta. Baskonia çok iyi bir takım. Çok önemli galibiyetler aldılar. Bizim için çok önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

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