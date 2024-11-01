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Spor

Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takım kararını yorumladı! ''Umurumda değil''

Deneyimli başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermeme kararı hakkında konuştu. Ergin Ataman yaptığı açıklamada 'İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor.' dedi. İşte detaylar...

1 Kasım 2024 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takım kararını yorumladı! ''Umurumda değil''
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A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin çarpıcı konuştu

"FENERBAHÇE UMURUMDA DEĞİL"

Sırp basınından Meridian Sports'a konu hakkında konuşan Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, maçın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.

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