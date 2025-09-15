A Milli Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket finalinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti son anlarda elimizden kaçırdığımızı belirten başarılı antrenör, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız. Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil" ifadelerini kullandı. 59 yaşındaki basketbol efsanesi, mağlubiyetin ardından gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Ataman, mücadelenin ardından milli oyuncuları tek tek teselli etti.

Öte yandan Avrupa'da toplamda 6 kupası bulunan Ataman, kazanması durumunda koleksiyonuna ilk milli takımlar düzeyinde bir kupa ekleme başarısı da gösterecekti. Bronz Komşu'ya gitti EUROBASKET 2025 üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yunanistan, tarihinde 3. kez Avrupa üçüncüsü oldu. Finlandiya ise ilk yarı fi nal sevinci yaşadığı turnuvayı 4. basamakta bitirdi. Türkiye, yarı fi nal müsabakasında Yunanistan'ı 94-68 yenmişti.