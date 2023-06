Ergin Ataman: Gelmeyen hesabını verir

Anadolu Efes'le efsane sezonlar geçirdikten sonra Panathinaikos'a giden, aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Ergin Ataman, FANATIK'e konuştu. Efes'ten ayrılışını, yeni takımı Panathinaikos ve Milli Takım hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

'ŞAMPİYON OLMAMIZ MUCİZE'

"Bu sezon başarısız olduk. Evet. Bunun nedenleri Miçiç ve Larkin'in yanına aldığımız Clyburn'le beraber üç yıldızlı düzeni oturtamamamız oldu. Tabii bunda Larkin'in sezonun yarısını sakat geçirmesinin de payı büyüktü. Aslında sezon boyunca takımı Beaubois ve Brynat sırtladı. Böyle olunca da dengeler değişti. Diğer taraftan iki kez üst üste şampiyon olan bir takım var. Sezona 3. şampiyonluk hedefi ile başladık. Üzerimizde büyük baskı vardı. Bir de sezon başında işler istediğimiz gibi gitmeyince baskı daha da arttı. Bu kaos ortamında Play-Off yapmaya çalıştık ama mesela Play-Off dışı kalan 3 takım Baskonia, Bayern Münih ve Valencia'ya karşı toplam 6 yenilgi aldık. Oysa ki üzerimizdeki takımlardan Barcelona, Real Madrid ve Olymipakos'u yenmiştik. Bütün bunlara rağmen yüzde 50 galibiyet oranı tutturduk. Daha önceki yıllarda yüzde 50 Play Off için yetiyordu bu yıl o da olmadı. Mental olarak da bir eksikliğimiz vardı. 'Biz nasıl olsa Play-Off'a gireceğiz. Play-Off'ta da vurup geçeriz' diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Kalsak vurup geçecektik zaten ama 5 maçı da son saniyelerde uzatmalarda kaybettik. Biz geçmişte kazandığımız başarılarda her şey istediğimiz gibi gitti. Play-Off'lara sakatlık olmadan gittik. Şans faktörü yanımızdaydı. Vs. Vs. Ama bu sene her şey tersine döndü. En önemli oyuncun sezonun yarısında oynamadı. Bütün bunlar bir araya gelince hayal ettiğimiz 3. şampiyonluk gelmedi. Bu da tabii ki hayal kırıklığı ve demoralizasyon yarattı. Tüm bunların üzerine bu takımın şampiyon olması da bana göre bir mucize..."

'BİZİMLE KİMSE DALGA GEÇEMEZ'

"Fenerbahçe Beko karşısında aldığımız 42 sayılık yenilgi büyük bir şoktu bizim için. Ama o gün bizim gururumuz incindi. Alınan skor, atmosfer, herkes bizimle dalga geçti. Salondaki herkes bizi alaya aldı. Efes tatile çıkmış yorumları yapıldı. Ama biz dalga geçilecek karakter değiliz. Ne ben, ne oyuncularım ne de kulüp... Bir başkaldırma oldu. Yoksa bu seri başka türlü dönmezdi. İtiraf edeyim biz ilk maçı normal bir skorla kaybetsek, seriyi kazanamazdık. Bu kulüpte büyük işler yaptık. Ayrılıyorum ama ayrılık böyle olmamalıydı. 42 sayılık yenilgi beni duygusal olarak da bunalıma soktu. Ben bu duyguları yaşarken istifa etmeyi de düşündüm. Ama sonra baktım sezon sonuna bir hafta kalmış. Efes'ten 42 sayılık yenilgi ve 3-0'lık bir sonuçla gitmek bana çok koyacaktı. Rezil olmuştuk. Sonra kendi kendime bir direnç koydum. Çok çaba sarf ettim. Bu çabada en büyük yardımcılarımdan biri de Sarp Ataman oldu. Sarp'ın Efes'e olan duygusal bağı beni frenledi. İkinci maça bu duygularla çıktım."

'HAKEMLER HATA YAPMIŞTIR'

"Aynı hakemlerle Fenerbahçe geçen sene bizi yenerek şampiyon oldu. Ben hakemleri sezon boyunca çok eleştirdim. Türkiye'de son yıllarda Emin Moğulkoç dışında Euroleague'de istikrarlı maç yöneten hakem yok. Hakemleri en çok eleştiren benim. Ama maalesef hatalar yapıyorlar. Bu sefer evet bir maçta hakem hatalarının oranı Fenerbahçe aleyhine daha fazla olmuş olabilir. Ama biz 32 faul atmışız da onlar 12 tane atmış. Bu söylem yanlış. Sen hücumunun büyük bir kısmını dış atış olarak kullanırsan faul alamazsın. Biz strateji olarak o maçta potaya gitmeyi tercih ettik. Dolayısıyla daha fazla faul aldık. NBA finalinde de bir takım sadece 2 faul atmıştı. Bir de hakemler neden Fenerbahçe'ye karşı olsunlar. Onlar da insan. Böyle bir camiayı böyle bir taraftarı karşılarına almak istemezler. Ama hata yapmışlardır. Ben sezon boyunca 'hakemler kötü' derken, şampiyon olduk diye 'hakemler' iyi diyemem. Bu konuyu geliştirmemiz lazım."

'ATİNA'DA SAYGI GÖRÜYORUM'

"Panathinaikos başkanı ile yaptığımız ilk görüşmede beni en çok etkileyen şu oldu; Başkanın bir mesajı vardı. Bana 'sen son 4 yılda Avrupa'nın en başarılı antrenörüsün. Ama senin seviyende 5-6 antrenör daha var. Benim sana gelmemdeki en büyük neden liderlik vasfın ve heyecanın. Şu anda dibe vurmuş bir takımız. Burayı ateşlememiz lazım. Olymipakos'u 2 yıldır yenemiyoruz. Bunun için de benim senin gibi birine ihtiyacım var. Ne istiyorsan, kimi göndermek, kimi almak istiyorsan yap. Bütçemiz de var' dedi. Ben de kabul ettim. OAKA'nın atmosferini en iyi bilenlerden biriyim. Oraya rakip olarak gittiğimde tedirginlik yaşardım. Şimdi orayı ateşli ve güvenli bir hale sokmak için elimden geleni yapacağım. Bir Türk olarak orada saygı görmek çok önemli. Son iki yılda Atina'ya her gittiğimde çok saygı gördüm. Sokakta yürürken karşılaştığım herkes bana 'Panathinaikos'a gel' diyordu. Olympiakoslular da saygı duyduğunu gösteriyordu. Yunanistan'da basketbol önemli bir kültür. Bu kadar saygı duyulan bir yerde manevi olarak da kendimi iyi hissediyorum. İnanılmaz bir sevgi ve beklenti var. Bu da bana heyecan veriyor."

'CENK YILDIRIM BENİMLE'

"Kadroyu henüz kurmadık. Ama isimler belli. Listemizin birinci sırasındaki çok önemli oyuncularla ciddi ilerlemeler kaydettik. Sezon bitmeden imzalar olmuyor. Önümüzdeki haftayı bekliyoruz. Ama alternatiflerimiz de hazır. Panik yapmıyoruz. Bütçe cebimizde. Bunu en iyi şekilde kullanacağız. Efes'te de yardımcı antrenörlüğümü yapan Cenk Yıldırım benimle beraber gelecek. Yakup Sekizkök ve Hakan Demir'i de istemiştim ama biri Darüşşafaka'nın, biri de İran Milli Takımı'nın antrenörü oldu. Türkiye'den başka bir oyuncu olacağını sanmıyorum."

'OLYMPIAKOS'U HEDEF ALDIM'

"Hedefimiz kesin olarak Final-Four'a kalmak. Ben hedefi küçültemem. Panathinaikos gibi bir kulüpte 'bizim hedefimiz Play-Off' diyemem. Ben Efes'e geldiğim zaman kadroyu kurarken Obradoviç'li Fenerbahçe'yi hedef almıştım. Ona göre takım kurmuştum. Neden? Çünkü o dönem Avrupa'nın en iyi kadrolarından biriydi Fenerbahçe. Her sene Final-Four oynuyordu, Türkiye'de şampiyon oluyordu. Aynı şey Olympiakos için de geçerli. Kadroyu kurarken baz aldığım takım Olympiakos. Euroleague'de istediğim yere gelmek için Olympiakos'u geçmem lazım. Olympiakos'u geçersem hen Final-Four oynarım, hem de ligde şampiyon olurum."

'4 AY YERİNE, 3 AY TATİL YAPSINLAR'

"Spor öyle bir noktaya geldi ki, Yunanistan Milli Takımı coachu İtoudis, Fenerbahçe'de. Türk Milli Takımı'nın hocası Panathinaikos'u çalıştırıyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kulüpte herkes bana destek veriyor. Milli Takım'daki görevime devam edeceğim. Sözleşmem 2024 Eylül ayında bitiyor. Mili Takımda olmak benim için bir gurur. Milli Takım'da hedefler de büyük. Önümüzde bir Olimpiyat elemesi var. Ülke sporu için en önemli şey Olimpiyat'a katılabilmek. Bunun için de ilk planda bu ön elemeyi geçmemiz gerekiyor. Sezon 17 Haziran'da bitti. Herkes fizik ve mental olarak çok yıprandı ve yoruldu. Takım 17 Temmuz'da toplanacak. 3 hafta hazırlık sonrasında 1 hafta turnuva. Burada önemli olan herkesin bu mantelite ile Milli Takıma gelip yaz döneminde 1 ayını buraya ayırması. Ben 2 ay tatil yapmıyorum, 3 hafta yapıyorum. Bazıları 4-5 ay tatil yapmayacaklar, 3 ay tatil yapacaklar. Bunun 1 ayını Milli Takım'a ayıracaklar. Bunu yapamıyorsak, o zaman 'Ben Milli Takım antrenörü, Milli Takım sporcusu olmaktan gurur duyuyorum. Ülkem için her şeyi yapıyorum' diyemezsin. Yapmak lazım. Benim beklentim bu yönde. Kadroyu açıkladık. Avrupa, Türkiye ve NBA'de oynayan en iyi oyuncuları davet ettik. Onlarla elemeleri geçip Olimpiyat'ta Türk bayrağını temsil etmek istiyoruz. Ondan sonra çeşitli bahaneler bulup affını isteyip gelmeyen olursa, onun açıklamasını kamuoyuna kendileri yapar artık. Basketbol Federasyonu da kurallar çerçevesinde tedbirlerini alır. Benim yükümlülüğüm en iyi kadroyu açıklamak, en iyi dereceyi elde etmek."

ÇALHANOĞLU GELİYORSA BASKETBOLCULAR DA GELECEK'

"İyi bir jenerasyonumuz var. Avrupa Şampiyonası'nda mucize eseri kaybettiğimiz iki takım final oynadı. Madalyayı kıl payı kaçırdık. Bu şunu gösteriyor ki, tam kadro ile sahaya çıkarsak her şey olur. Olimpiyatta madalya da kovalarız. NBA oyuncularımız var. Bazıları ciddi katkılar veriyorlar. Milli Takım bazında da bir şeyler yapmamız lazım. Yapamazsa ya da antrenör beceriksizliğidir yapamamıştır, ya da oyuncularımız Milli Takımı kaale almıyor demektir. Antrenör konusu kolay. Değiştirirsin başka antrenör gelir. Ama mental olarak Türk oyuncuları Milli Takım'a değer vermiyorlarsa bu büyük bir kayıptır. Ben bakıyorum, futbolda da, voleybolda da en iyiler, tüm yıldız tam kadro olarak milli takıma geliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Hakan Çalhanoğlu ve diğer Avrupa'da oynayan isimler geliyorsa, voleybolda bütün yıldızlar tam kadro olarak hazır halde bulunuyorsa, benim basketbolcum da gelip milli takımda oynayacak. Oynamıyorsa açıklamasını yapacak. Bizim de bu bilinci aşılamamız lazım."

"BEYAZ SAYFA AÇTIK'

"Ömer Faruk genç bir oyuncu. Geçmişte hata yapmış olabilir. Biz her şeyi geride bıraktık. Beyaz bir sayfa açtık. Hedefimizde Olimpiyat'a gitmek var. En iyi kadromuzla mücadele etmemiz gerekiyor. Ömer Faruk da aday kadroda olacak. Ama dediğim gibi gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Türk basketbolu ondan çok şeyler bekliyor. Geçen sene ona kızmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi kılpayı kaçan maçlarda bir destek olsa biz belki Avrupa Şampiyonu olmuştuk."