Ergin Ataman: ''Hedefimiz birinci bitirmek''

07 Mart 2020 Cumartesi 00:16 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 00:16

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbolla harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, müsabakaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya yumuşak başladık ve Olympiakos basit sayılar buldu. Daha sonra hücumdaki topsuz oyunculara baskımızı artırdık ve rakibimizi zor şutlara yönlendirdik. Bunun sonucunda da tempolu basketbola geri döndük. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Dördüncü çeyreğin başlarında kenardan da oyuncuların girmesiyle tempomuzu kaybettik. Tempomuzu geri kazandık ve fantastik basketbolla harika bir galibiyet aldık." diye konuştu.

"BİRİNCİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ataman, Fenerbahçe Beko ile çeyrek finalde eşleşme ihtimalinin sorulması üzerine, "Şimdilik bunu konuşmak için çok erken. Daha önümüzde 6 maç var. Bizim için önemli olan bunları kazanarak ligi lider bitirmek. Fenerbahçe'nin de amacı maçların hepsini kazanıp play-off'a dahil olabilmek. Şu anda play-off için mücadele eden 7 takım var. Sıralamada herhangi bir öngörüde bulunmak anlamsız. Kimin kaçıncı bitireceği belirsiz. Birinci bitirmek istiyoruz. Barcelona yakın takipte. Biz sadece ona bakıyoruz. Eşleşmelerle şu anda ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA VE HÜCUMDA KÖTÜYDÜK"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise Anadolu Efes'in haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Lacivert-beyazlı takımda 40 sayı üreten yıldız oyuncu Shane Larkin'in performansına değinen Bartzokas, "Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımı olmak için yapbozda çok iyi parçalara sahip. Bugün Larkin çok iyi performans gösterdi. Maça iyi başlamıştık ama sonrası bizim için zor oldu. Formunda olan Larkin'i tutmak çok zordu. Maç boyunca 19 top kaybı yaptık. Bu inanılmaz büyük bir sayı. Bu da kötü olmamızın başlıca sebebiydi. Savunma ve hücumda kötüydük. Bu maç sonucunun gayet adil olduğunu söyleyebilirim. İyi ve genç oyuncularımız var ama çoğu Avrupa Ligi seviyesine hazır değil." şeklinde görüş belirtti.