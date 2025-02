Ergin Ataman ile Tibor Pleiss yeniden bir araya geldi

Panathinaikos, art arda yaşanan sakatlıkların ardından uzun rotasyonunu güçlendirmek için bir hamle daha yaptı.

Yunan ekibi, Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ve Galatasaray'dan eski öğrencisi Tibor Pleiss ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki Alman pivot, Atina Havalimanı'na iniş yaparken, kendisini bekleyen Yunan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Pleiss, Ergin Ataman ile şampiyon olmaya devam etmek istediğini söyledi:

"Koç Ataman ile iki kez EuroLeague'i kazandık, onunla aramız çok iyi. Toplamda beraber dokuz şampiyonluğumuz var. Onunla çok uzun süre beraber çalıştık ve birçok sevinç yaşadık. Umarım koç Ataman'la şampiyon olmaya burada da devam ederiz. Transferim tamamlandıktan sonra koç bana mesaj atıp 'aileye hoş geldin, Cuma günü için hazır ol!' yazdı. Benim de niyetim bu. Daha önce hep Panathinaikos taraftarına karşı oynadım, şimdi aynı taraftayız. Taraftarımız gerçekten inanılmaz, onların önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım."

Alman pivot, transfer sürecine dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Her şey çok hızlı gelişti ama ASVEL maçı için hazır olacağım. Çabuk karar vermem gerekti, benim için yeni bir tecrübe olacak ama her şeyimi vermek için hazırım. EuroLeague'de her maç zor, Final Four'da olmak istiyorsak her maçı kazanabiliyor olmamız gerekiyor. Panathinaikos, Avrupa basketbolunun en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ayrıca çok çılgın taraftarlara sahip olan bir kulüp. Zaten basketbolu bu tür atmosferler için oynarsınız. OAKA'da oynamak benim için hep çok eğlenceli oldu, dolayısıyla keyif almaya devam edeceğim. Taraftarımız gerçekten çok gürültülü. Efes'teyken OAKA'ya geldiğimizde koç Ataman veya Micic bana bir seti anlatırken onlara en az iki kez sormak zorunda kalıyordum. Gürültüden dolayı hiçbir şey anlayamıyordum!"