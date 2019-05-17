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Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi eleyerek EuroLeague'de finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu söyleyen Ataman, "Bu bizim oyunumuz. Tüm sezon boyunca bu oyunu oynadık. Barcelona'da da deplasmanda kazanmıştık, böyle oynadık. Bu oyunla, şu anda EuroLeague'in en iyi takımını yenmeyi başardık. Umarım finalde de başaracağız" ifadelerini kullandı.

Larkin'in olağanüstü performansı için görüşleri sorulan deneyimli antrenör, "Çok iyi oynadı, sorumluluğu aldı guardlarımız. EuroLeague'in 2. döneminden itibaren Shane Larkin'in daha iyi oynadığını da söyleyebilirim" diye konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk hedeflediklerini kaydeden koç, "Kalpleri bizimle beraber olan herkes burada. Birçok arkadaşımız, birçok dostumuz buraya gelemedi ama onların kap atışlarıyla çok iyi oynadık. Sezon boyunca oynadığımız basketbola benzer bir basketbol oynadık. Oynadık, çok iyi savunma yaptık. Finaldeyiz, işimiz bitmedi. Türkiye'ye bir sözümüz var. Finale hangi Türk takımı çıkarsa, inşallah o şampiyon olur demiştim. Biz çıktık, inşallah şampiyon olacağız" dedi.

"GOLDEN STATE'VARİ BİR BASKETBOL"

İyi bir oyun oynadıklarını belirten çalıştırıcı, "Fenerbahçe normal sezonu 1. bitirdi ve buraya gelmeyi en çok hak eden takımdı. Bugün biz daha iyi oynadık, Fenerbahçe'yi oynatmadık, onların istediği tempoyu vermedik. Kendi oyunumuzu oynadık. Önemli olan buna devam edebilmek ve finali de aynı şekilde oynayabilmek. Türk basketbolu için gurur verici bir mücadele. 200'e yakın ülke iki Türk takımını yarı finalde izledi ve Anadolu Efes'in Golden State'vari basketbolunu seyrettiler." diyerek sözlerini noktaladı.

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