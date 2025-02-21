İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3103
  • EURO
    38,3055
  • ALTIN
    3431.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi
Spor

Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'ya kaybedilen maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 00:31 - Güncelleme:
Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'ya 80-67 mağlup olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını söyledi.

Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk çeyreğinde İtalya'ya 6 hücum ribaundu ve ekstra pozisyonlar verdiklerini belirten Ergin Ataman, "Savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık. Top kayıpları yaptık. Dengemizi kaybettik. İtalya, çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Şehmus Hazer ise mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktararak "İkinci yarıda biraz baskı kurarak farkı kapatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

  • Ergin Ataman
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası
  • İtalya maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.