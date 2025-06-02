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Spor

Ergin Ataman: Kimse Türkiye'ye küfredemez

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Kimse Türkiye'ye küfredemez
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez. Bana edebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse benim ülkeme küfür edemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz..." dedi.

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