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Spor

Ergin Ataman: Korkunç bir hücum performansı sergiledik

THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Zenit'e 76-67 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2022 Cuma 00:47 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:47
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THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Zenit'e 76-67 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası konuştu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, kötü bir hücum performansı sergilediklerini belirterek, 25 üç sayılık denemede dört isabet bulabildiklerinin altını çizdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu akşam takım olarak korkunç bir hücum performansı sergiledik. 25 üç sayılık denemede sadece dört isabet bulabildik. Bu seviyede bu kadar rahat atışlar bulmuşken değerlendirmek gerekir. Üçüncü çeyrekte her atışımızı kaçırdık. Billy Baron ve Kulagin ile buldukları atışları başarıyla sayıya çevirdiler. Kazandılar. Tebrik ediyorum. Bizim için, yineliyorum, korkunç bir hücum performansıydı. Belki de bu sezonun en kötüsüydü.

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