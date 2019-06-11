Ergin Ataman maça böyle çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'in, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı. Ataman'ın son maçta Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kendisine edilen küfürler nedeniyle böyle bir protestoda bulunduğu öğrenildi. Bilindiği üzere serinin ilk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, Ergin Ataman'a yoğun şekilde küfürlü tezahüratta bulunmuştu.