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Spor

Ergin Ataman: Rakibimiz maçı kazanmayı hak etti

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında evinde Maccabi Tel Aviv'e 86-64 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 00:30 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Rakibimiz maçı kazanmayı hak etti
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THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 86-64 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, sakat oyuncuları oynatarak risk aldıklarını söyledi.

Çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Ataman, "Karşılaşmadan önce 3 oyuncunun ciddi sakatlıkları vardı. Oynatmayabilirdik ama bir kumar oynadık ve sonuç istediğimiz gibi olmadı. Rakibimiz harika bir çeyreğin ardından 25 sayılık farklara çıktı. Rakibimiz maçı kazanmayı hak etti. Üç oyuncumuzun ciddi sakatlığı, sezonun bu bölümünde bize büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Micic'in 5 haftadır takımla antrenman yapmadığını anlatan tecrübeli başantrenör, şöyle devam etti:

Micic bugün de oynamayacaktı. Sağlık ekibine oynamayacağını belirtmişti ama dün akşam ben kendisinden rica ettim. 'Antrenmana çıkmadan maç oynamak istemiyorum.' dedi ama bizi kırmadı. Maalesef hazır bir durumda değil. Larkin pazartesi apandisit yüzünden hastaneye yattı, 2 gün kaldıktan sonra ameliyattan son anda vazgeçildi. Psikolojik olarak oynayacak durumu yoktu. Beaubois da ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Maçın önemi nedeniyle oynamak istedi ama ilk yarı sakatlığı nüksetti. Şu anda bilemiyorum durumlarını. Micic'in dizlerinde problem var, oynamasını bekliyoruz ama o kıvama gelemiyor. Larkin'in apandisit olayı bize sürpriz oldu. Böyle olunca Clyburn ve Bryant'a anormal yük bindi. Onlar da kaldıramadı doğal olarak. Play-off'tan uzaklaşmış değiliz. Önümüzde 4 tane iç saha maçımız var. Federasyondan lig maçının ertelenmesini istedik ama kabul etmediler. Nasıl bir kadroyla oynayacağımızı açıkçası şu anda bilemiyorum.

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