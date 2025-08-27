Ergin Ataman: Takımımızın gücünün farkındayız

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Letonya'yı 93-73 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN İDDİALI TAKIMLARDAN BİRİSİYİZ"

Maçın ardından konuşan Ataman, "Takımımızın gücünün farkındayız. Turnuvanın en iddialı takımlarından birisiyiz. Letonya maçın favorisi olarak gösteriliyordu ama biz o kadar akıllı ve o kadar iyi basket oynadık ki çok net bir galibiyet aldık. Tabii ki bu bir turnuva ve iyi bir başlangıç yaptık. Bizim için moral oldu. Aynen böyle devam edeceğiz." dedi.