İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: Tarihi bir galibiyete imza attık
Spor

Ergin Ataman: Tarihi bir galibiyete imza attık

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Tarihi bir galibiyete imza attık
ABONE OL

Ataman ve kaptan Cedi Osman, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk kez kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık." dedi.

Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: "ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, çok önemli ve anlamlı bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi.

Cedi Osman, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan'ın agresifliği karşısında biraz zorlandık ancak bunun üstesinden geldik. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.