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Spor

Ergin Ataman ve Obradovic final için sözleşti!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörleri telefonda görüşürken, yarım kalan liglerin tamamlanması gerektiği fikrinde birleşti. Dostluk havasında geçen görüşme sonrası iki başarılı spor adamı finalde karşılaşmak için sözleşti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:08
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Türk basketbolunun iki önemli ismi olan, geçmişte zaman zaman aralarına soğukluk giren Ergin Ataman ile Zeljko Obradovic, liglere verilen arada telefonla görüşerek Türkiye Ligi ve Euroleague için görüş alış verişinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, "Türkiye Ligi'nin oynanarak bitirilmesini istiyorum" dedi. Lig ve Euroleague'in bu haliyle tesciline Zeljko Obradovic'in de soğuk baktığı belirtildi.

İkilinin telefonu, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague'de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynar, karşılaşırız" diye kapattığı ifade edildi.

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