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Spor

Ergin Ataman: Yapamazsam ayrılacağım

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turunda Maccabi Tel Aviv'e 91-87 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 01:24 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Yapamazsam ayrılacağım
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e 91-87 yenilmelerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

İç sahada kaybetmelerine rağmen seriyi kazanacaklarını ve Final-Four'a kalacaklarını söyleyen Ataman, şu sözleri sarf etti;

"1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final-Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım."

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı play-off serisinin maç takvimi şu şekilde;

25 Nisan Perşembe: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

30 Nisan Salı: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos

2 Mayıs Perşembe: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos (Gerekirse)

8 Mayıs Çarşamba: Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv (Gerekirse)

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