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Spor

Ergin Ataman:''Böyle şampiyonluğu kabullenemem''

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, liglerin şu anki haliyle tescil edilip şampiyon olmalarını kabullenmeyeceğini söyledi.

25 Mart 2020 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 20:08
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TBF'nin kulüplerle yaptığı telekonferans görüşmesinin ardından Basketbol Süper Ligi'nde sezonun iptalinin gündeme gelmesiyle ilgili Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Tivibuspor'a konuştu ve bunu doğru bulmadığını söyledi.

"KABULLENEMİYORUM"

"Hiçbir zaman sporcu sağlığı, insan sağlığı riske edilmeyecektir. Ama tabii ki sportif anlamda da bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bunu şu anda dikkat ederseniz Türkiye Ligi'nde ve EuroLeague'de lider takımın antrenörü olarak söylüyorum. Birçok kamuoyunda liglerin tescil edilmesi durumunda lider takımın şampiyon olacağı konuşuluyor. Ancak ben açıkçası bu şekilde şampiyonluğu kabul etmek istemiyorum, kabullenemiyorum. Sonunda tabii ki maçlar hiçbir şekilde oynanamayacak duruma gelirse kararı yetkililer verecek ama bugünden bu kararın alınmasını doğru bulmuyorum"

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