26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a olay sözler!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 73-56 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, sarı-lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlara ilişkin, 'Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı'dır. Bu şekilde devam ettiği müddetçe Fenerbahçe Arena'ya (Ülker Arena) gitmeyeceğim.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhine ağır hakaretler ve küfürler ettiğini belirtti.

Son 10 senedir bu durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"İspanya'daki THY Avrupa Ligi finalinde bir grubun çok ağır küfür ve hakaretlerine heyecanla tepki verdim. Ama tepkim Fenerbahçe camiasına ve tüm taraftarlarına değildi. Sadece orada bana küfür eden kişilere karşıydı. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulüp Başkanı'nın yaptığı açıklama ve kendisi azmettiricidir. Kendisi söyledi, 'Ergin Ataman'ı Fenerbahçe Arena'da biz ve güvenlik güçleri nasıl koruyacağız' diye. O günden beri sosyal medyadan hesaplarıma yüzlerce gelen hakaret ve tehditler var. Söyleyemeyeceğim. İnsanın insanlıktan utanacağı şekilde hakaret ve küfürler var. Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı'dır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe Arena'ya gitmeyeceğim."

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı
 

POPÜLER HABERLER

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA