Ergin Ataman'dan EuroLeague Yönetimi'ne tepki! ''Tarihte ilk kez oluyor''

22 Mart 2021 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:06

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes'in aleyhine son 10 saniyede verilen kararlar sonrası maçın hakemine tepki gösteren Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verildi. Fanatik'e konuşan Ergin Ataman, sert açıklamalarda bulundu.

"TARİHTE İLK KEZ OLUYOR"



Şampiyonluğa olan inancının daha da arttığının altını çizen tecrübeli antrenör, 'EuroLeague tarihinde ilk kez bir antrenöre 1 maç ceza veriliyor. Benim bir yorumum yok. Bunun sorgulanmasını spor kamuoyuna bırakıyorum. Şampiyon olacağımıza inancım bugün daha çok arttı.' ifadelerini kullandı