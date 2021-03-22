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Spor

Ergin Ataman'dan EuroLeague Yönetimi'ne tepki! ''Tarihte ilk kez oluyor''

Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle Turkish Airlines EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç men ceza alan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman açıklanan karara tepki gösterdi.

22 Mart 2021 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 23:06
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Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes'in aleyhine son 10 saniyede verilen kararlar sonrası maçın hakemine tepki gösteren Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verildi. Fanatik'e konuşan Ergin Ataman, sert açıklamalarda bulundu.

"TARİHTE İLK KEZ OLUYOR"

Şampiyonluğa olan inancının daha da arttığının altını çizen tecrübeli antrenör, 'EuroLeague tarihinde ilk kez bir antrenöre 1 maç ceza veriliyor. Benim bir yorumum yok. Bunun sorgulanmasını spor kamuoyuna bırakıyorum. Şampiyon olacağımıza inancım bugün daha çok arttı.' ifadelerini kullandı

Ergin Ataman, 25 Mart Perşembe günü 20:30'da Panathinaikos ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

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