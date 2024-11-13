İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3761
  • EURO
    36,5705
  • ALTIN
    2885
  • BIST100
    9154.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'dan Euroleague'e: NBA Panathinaikos'u davet edebilir
Spor

Ergin Ataman'dan Euroleague'e: NBA Panathinaikos'u davet edebilir

Yunan ekibi Panathinaikos, evinde Maccabi Tel Aviv'i 93-87'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman 'Belki bizi NBA'e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos'u kaybedebilirsiniz.' dedi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan Euroleague'e: NBA Panathinaikos'u davet edebilir
ABONE OL

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos, evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

Bir noktada 11 sayı geriye düşen Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyrekteki performanslarıyla maçtan 93-87 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 8. maçında 5. galibiyetini almış oldu.

Koç Ataman, takımın yayınladığı yeni telefon uygulaması "Club 1908"e dair şu açıklamaları yaptı:

"Uygulamaya konusunda Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu söyleyebilirim. Şampiyonuz. Sezon başı itibarıyla Avrupa'nın en iyi salonu bizde, dünyanın da en iyilerinden biri. Şimdi en iyi takım uygulamalarından biri de bizde. Belki de en iyi taraftarlara sahibiz. Belki NBA takımları OAKA'ya gelmeyi önemser ama bence NBA yönetimi Panathinaikos'un Avrupa'da yaptıklarının ardından dikkat etmeli: Harika bir takım, dünyanın en iyi arenası, en iyi uygulama, en iyi taraftar... Belki bizi NBA'e davet ederler. Dikkat et EuroLeague, belki gelecekte bütün bunlarla Panathinaikos'u kaybedebilirsiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.