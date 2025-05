Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile oynadıkları ve kazandıkları son maçın ardından konuştu.

Ergin Ataman, "Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ederim, takımı ve oyuncuları. Bize çok fazla problem yaşattılar. Tüm seri boyunca vazgeçmediler. 23 sayı öne geçtik ama geri döndüler. İyi bir basketbol ortaya koyamadık ama Cedi Osman müthiş bir maç oynadı. Sezonun en iyi performansını gösterdi. İyi savunma yaptık Larkin'e karşı Grant ile, Gabriel savunmada kritikti. Zayıf taraflara baskıyı ihmal etmedi." dedi.

Final Four için konuşan Ataman, "Final Four için şimdi zamanımız olacak. Tüm seyircilerimize teşekkürler. Zor zamanlarda, maçın içindeki sıkıntılı anlarda yardımcı oldular. Antrenmanımızı izlemeye 12-13 bin kişi geldi, böyle bir şey görmemiştim. İstanbul'a giderken bize güven verdi. Orada kazanıp avantajımızı koruduk ve bu sayede evimizde oynayıp kazandık. 2 maç ve ünvan var, şampiyonluk var. En iyisini ortaya koyacağız. 3 harika takımla mücadele edeceğiz orada. 1-2 gün stresten uzak kalmak istiyorum. Takıma da izin vereceğim. Seyircimiz için mutluyum. Çok fazla taraftarımız Final Four bileti aldı. Harcadıkları paranın boşa gitmemesini sağladık." diye konuştu.

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR DURUM"

Açıklamalarını sürdüren başarılı başantrenör, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. 23 sayıyla öne geçtik başta, kolay değil, ağır bir atmosfer var burada, sonra ortak oldular. Benim için de duygusal bir durum. Son maçta onları Final Four'dan ettik. Profesyonellikte bunlar var. Sezon boyunca bunu hak ettik. Normal sezonda saha avantajı için oynadık, bu avantajın ne kadar önemli olduğunu bu 5. maçı evimizde oynayarak gösterdik. Cedi Osman, sahanın yıldızıydı." dedi.

Sözlerine devam eden Ergin Ataman, "Cedi Osman, milli takımımızın kaptanı, değerli oyuncusu. Anadolu Efes taraftarlarının Cedi'ye yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi, Türk takımı diye maçı mı bırakacaktı. Yıl boyunca müthiş performans ortaya koydu. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Spor kültürümüz olarak bu konuda çok gerideyiz. Cedi buna bir reaksiyon göstermedi. Efes değil Olympiakos ya da Monaco olsa da aynı performansı gösterdi. Bunu yapanlar da biraz utanmıştı. Bu çocuk 2 ay sonra Türkiye'ye madalya getirmek için Ay Yıldızlı formayı giyecek. Cedi'yi tebrik ediyorum. Gerçek bir sporcu gibi bu seride mücadele etti." açıklamasında bulundu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK STRESTİ"

Maçla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Ergin Ataman, "Biz bugün hücumda çok kötüydük, seri boyunca hücumda kötüydük. Kendrick Nunn, bir maç dışında, 3. maç dışında bir türlü kendi hücum gücünü bulamadı. Sloukas da çok top kaçırdı. Kendi sahamızda oynarken o fizikselliği kullanmanın yolu agresiflik. Larkin'in driplinglerine engel olduk. Hücum ribaundlarında başarılı olduk. Bizim için büyük stresti. İkinci maçı burada kaybettikten sonra bir türlü oynayamadık. Nunn her zaman attığı şutları atamadı. Bir türlü bulamadı. İş savunma maçına döndü. Bu şekilde kazanmayı başardık." dedi.

FENERBAHÇE MAÇI YANITI

Ergin Ataman, Final Four'daki Fenerbahçe Beko maçı için gelen, "Final Four'da rakibiniz Fenerbahçe, neler düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "Çok açık ve ne, hiçbir şey düşünmüyorum. 1-2 gün dinleneceğim. Çok stres yaşadık. Play-off'ta Türk takımı geldi Anadolu Efes, yarı finalde yine Türk takımı geldi Fenerbahçe. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon boyunca 2 kez oynadık Fenerbahçe ile, 2'sini de kazandık. Bu tabii Final Four için ölçü değil. Abu Dhabi'de değerlendirmemizi yaparız." yanıtını verdi.