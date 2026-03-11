Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı!

EuroLeague'in 31. haftasında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, "Bu sezon istediğimiz dengeyi bulamadık. Bazı büyük maçlar kazandık ama bazen de bizden daha alt sıralarda yer alan takımlara kaybettik. Maçlarda çok sık değişiklik yaşadık, Kendrick Nunn 4-5 maç kaçırdı. Sonuçta istediğimiz dengeyi bulamadık. Evet, iniş çıkışlar yaşıyoruz ama bu takım, gerçek kapasitesini gerçekten önemli maçlarda gösterdi. Mesela Yunanistan Kupası finali gibi. Bu takım sonuna kadar gidebildiği takdirde her şeyi kazanmak için oynayacak" dedi.

Ataman, "Bizim son 2.5 yıldır beraber oynayan 7 oyuncumuz var. Son 2.5 sene hakkında şunu hatırlatmak istiyorum: Biz, Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra son 2.5 yılın en başarılı takımıyız. Onlar bizden daha başarılı sonuçlar aldı. 1 kez EuroLeague'i, 1 kez Yunanistan Ligi'ni, 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandık. Evet, normal sezonda bazen EuroLeague ve ligde maçlar kaybediyoruz. Ancak bunların hiçbiri umrumda değil. Umrumda olan tek şey Final Four'da kaybetmek olur, geçen sezon Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Veya Paris maçındaki gibi çalınmayan faulle, Fenerbahçe maçındaki gibi son topta kaybettiğimizde umursarım. Şu an önemli olan tek şey, taraftarımızla birlikte öz güvenli bir şekilde büyük hedeflere ilerlemeye devam etmemiz" ifadelerini kullandı.