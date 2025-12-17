İSTANBUL 14°C / 5°C
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
İSTANBUL00:00
  • Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına sert tepki!
Spor

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına sert tepki!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından tribünlerden annesine yönelik edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Ataman, yaşananlara üzgün olduğunu belirtirken cevabı sahada verdiklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarlarına sert tepki!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi. Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"10 BİN EĞİTİMSİZ F.BAHÇE TARAFTARI"

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.

Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

"İLK YARIDA MÜTHİŞ OYNADIK"

İlk yarıda müthiş oynadık. Savunmada çok iyi iş çıkardık. Hücumda çok top kaybı yapmamıza rağmen oyunu kontrol ettik. İkinci yarının başında Fenerbahçe, ritmi yakaladı ama kalan bölümde her şey değişti ve kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'dan önce oynadıkları 2 maçta yenildiklerinin hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Kötü giden bir Panathinaikos yok. Kötü durumda değiliz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu, önemli bir galibiyet. EuroLeague, çok zor bir maraton. Herkes herkesi her yerde yenebiliyor." diye konuştu.

Dördüncü periyotta yaptığı değişikliklerin etkisiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ergin Ataman, "Kısalardan skor bulamadığımız dönemlerde birilerinin ortaya çıkması gerekiyordu. Ömer Faruk ve Faried'i çıkararak Hernangomez ve Mitoglou ile oynadık. Skor üretmeye başladılar. Tabii bazı mucizevi atışlar da var. Hernangomez'in soktuğu üçlük gibi. O da Allah'ın herhalde buradaki 10 bin kişiye bir cevabı oldu." şeklinde görüş belirtti.

